Сёстры Аверины заявили о желании в будущем выступить в «Ледниковом периоде»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины рассказали о своём возможном участии в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали. Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там», — приводит слова Авериных «Спорт-Экспресс».

Авериных приглашали в «Ледниковый период» после Олимпийских игр в Токио, где Дина завоевала серебро, а Арина заняла четвёртое место. Гимнастки даже начали тренироваться, но главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова уговорила сестёр остаться в спорте и выступить на чемпионате мира, подготовка к которому шла одновременно с телепроектом.

Ранее ведущий Алексей Ягудин рассказал с какими сложностями сталкиваются гимнастки в «Ледниковом периоде».