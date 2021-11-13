Сёстры Аверины заявили о желании в будущем выступить в «Ледниковом периоде»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины рассказали о своём возможном участии в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали. Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там», — приводит слова Авериных «Спорт-Экспресс».
Авериных приглашали в «Ледниковый период» после Олимпийских игр в Токио, где Дина завоевала серебро, а Арина заняла четвёртое место. Гимнастки даже начали тренироваться, но главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова уговорила сестёр остаться в спорте и выступить на чемпионате мира, подготовка к которому шла одновременно с телепроектом.
Ранее ведущий Алексей Ягудин рассказал с какими сложностями сталкиваются гимнастки в «Ледниковом периоде».
- 13 ноября 2021
-
00:24
- 12 ноября 2021
-
22:08
-
19:31
-
17:41
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
12:36
-
09:00
-
00:39
- 11 ноября 2021
-
22:08
-
21:19
-
19:13
-
18:47
-
17:30
-
15:50
-
12:53
-
11:22
-
10:44
-
08:38
- 10 ноября 2021
-
21:56
-
19:34
-
18:49
-
18:12
-
17:21
-
13:45
-
13:20
-
12:47
-
10:49
-
10:09
-
10:05
-
10:02
-
09:16
-
00:30
- 9 ноября 2021
-
23:48