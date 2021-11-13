Авербух заявил, что сёстры Аверины тренировались на льду, готовясь к «Ледниковому периоду»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал заявление российских «художниц» Дины и Арины Авериных о желании участвовать в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Всесторонне поддерживаю желание. Более того, эта идея уже мелькала. Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лёд и провели несколько тренировок. После их решения поехать на чемпионат мира они вернулись в гимнастический зал. Но им очень понравилось тренироваться. Мне понравилось, как они смотрятся на льду. Когда они примут решение о завершении спортивной карьеры, то я буду счастлив увидеть их на льду. Они очень талантливые. Поздравляю их с огромным количеством медалей, которые они завоевали», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».