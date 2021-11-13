Александра Солдатова показала свой самый дорогой купальник для выступлений

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала свой самый дорогой купальник для соревнований и рассказала, сколько он стоит.

Солдатова проводила в «сториз» своего «инстаграма» рубрику «Вопрос-Ответ». «Самый дорогой купальник? И сколько стоит?» — спросил один из подписчиков Солдатовой. «Под булавы 2018. Больше 100 тыс. Но и один из самых любимых! И самых тяжёлых, так как страз немерено!» — ответила Александра.

Фото: https://instagram.com/soldy21?utm_medium=copy_link

Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года в возрасте 22 лет гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.