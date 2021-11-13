Александра Солдатова показала свой самый дорогой купальник для выступлений

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала свой самый дорогой купальник для соревнований и рассказала, сколько он стоит.
Солдатова проводила в «сториз» своего «инстаграма» рубрику «Вопрос-Ответ». «Самый дорогой купальник? И сколько стоит?» — спросил один из подписчиков Солдатовой. «Под булавы 2018. Больше 100 тыс. Но и один из самых любимых! И самых тяжёлых, так как страз немерено!» — ответила Александра.
Фото: https://instagram.com/soldy21?utm_medium=copy_link
Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года в возрасте 22 лет гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.
- 13 ноября 2021
-
16:15
-
13:18
-
00:24
- 12 ноября 2021
-
22:08
-
19:31
-
17:41
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
12:36
-
09:00
-
00:39
- 11 ноября 2021
-
22:08
-
21:19
-
19:13
-
18:47
-
17:30
-
15:50
-
12:53
-
11:22
-
10:44
-
08:38
- 10 ноября 2021
-
21:56
-
19:34
-
18:49
-
18:12
-
17:21
-
13:45
-
13:20
-
12:47
-
10:49
-
10:09
-
10:05
-
10:02
-
09:16