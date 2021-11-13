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Ангелина Голикова завоевала серебро Кубка мира на дистанции 500 м

Ангелина Голикова завоевала серебро Кубка мира на дистанции 500 м
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Чемпионка мира россиянка Ангелина Голикова стала серебряным призёром первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Томашове (Польша), во втором старте на дистанции 500 метров.

Победу, как и накануне в первом старте, одержала Эрин Джексон, вновь улучшившая рекорд катка. Бронзовым призёром стала японка Нао Кодайра. Россиянки Дарья Качанова и Ольга Фаткулина заняли шестое и девятое места.

На дистанции 1500 метров у мужчин победил южнокореец Мин Сеок Ким (1.46,152). Россияне Сергей Трофимов и Даниил Беляев заняли 14-е и 17-е места.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Томашов, Польша
Женщины. 500 м. Второй старт

1. Эрин Джексон (США) – 37,555.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,635.
3. Нао Кодаира (Япония) – 37,789.
...6. Дарья Качанова (Россия) – 38,132.
...9. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,236.

Мужчины. 1500 м

1. Мин Сеок Ким (Южная Корея) – 1.46,152.
2. Нин Чжоньян (Китай) – 1.46,191.
3. Джоей Мантиа (США) – 1.46,388.
...14. Сергей Трофимов (Россия)– 1.48,569.
...17. Даниил Беляев (Россия) – 1.48,748.

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