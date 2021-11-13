Близнюк: Винер-Усманова — это не та мама, которая гладит по головке. Она делает чемпионов!

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк дала комментарий по поводу тренера Ирины Винер-Усмановой, под руководством которой она занималась долгое время.

«Ирина Александровна не та мама, которая гладит по головке. Она делает из нас чемпионов! Она где-то жёсткая, но очень справедливая. Она может сказать грубо, но когда ты выступаешь и делаешь всё, она и хвалит, и делает для тебя всё, что возможно. Она и в жизни помогает после того, как ты уже завершила карьеру. Она всех детей очень любит, живёт нами и художественной гимнастикой. Я очень люблю и уважаю Ирину Александровну. Она в жизни для меня сделала очень многое. Самое простое – дала шанс показать себя! Она три раза в меня поверила – дала мне шанс выступать на трёх Олимпиадах! Конечно, не без моих усилий, но она меня поставила в первый состав. Она спасла мне жизнь! Даже когда я уже не тренировалась! Для неё все, кто ушел, остаются её детьми. Сколько я гимнасток встречала, которые в какой-то момент терялись в жизни, она всех к себе забирала, и тренером устраивала, и с жильём помогала. Я о ней могу говорить всегда только хорошее!

По поводу фильма – самое главное слышать в её иногда грубой критике зерно. Например, она может сказать: «Ты такая-сякая, вытяни руку! Зачем ты так делаешь?» И самое главное здесь выбрать суть – «вытяни руку!» Ирина Александровна очень эмоциональный и очень сильный человек. Я не знаю, сколько она воспитала чемпионов… Она легенда! И таких больше никогда не будет. Не знаю, как без неё будет российская художественная гимнастика. Я желаю ей очень много здоровья, чтобы она оставалась как можно дольше в художественной гимнастике, потому что она сделала огромный переворот в этом виде спорта. Это не только элементы, а ещё и купальники, юбки, стразы – это всё придумала она и добивалась, чтобы это всё разрешили», — приводит слова Близнюк Eurosport.ru.