Конькобежец Руслан Захаров завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше

Российский конькобежец Руслан Захаров стал серебряным призёром в масс-старте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша). Победу одержал японец Масахито Обаяси. Третьим стал поляк Збигнев Брудка.

На дистанции 1000 м россиянка Ангелина Голикова заняла четвёртое место, уступив в борьбе за бронзу японке Нао Кодайре 0,11 секунды. Победила с рекордом трека американка Бриттани Боу.

В женской командного гонке россиянки Наталья Воронина, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова заняли шестое место. Победили канадки.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Томашов, Польша

Мужчины. Масс-старт

1. Масахито Обаяси (Япония).

2. Руслан Захаров (Россия).

3. Збигнев Брудка (Польша).

Женщины. 1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.14,784.

2. Михо Такаги (Япония) – 1.15,385.

3. Нао Кодаира (Япония) – 1.15,709.

4. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,822…

9. Елизавета Голубева (Россия) – 1.16,694…

11. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,043.

Женщины. Командная гонка

1. Канада – 3.00,280.

2. Япония – 3.01,520.

3. Нидерланды – 3.02,700…

5. Россия – 3.06,690.