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Конькобежец Руслан Захаров завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше

Конькобежец Руслан Захаров завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше
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Российский конькобежец Руслан Захаров стал серебряным призёром в масс-старте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша). Победу одержал японец Масахито Обаяси. Третьим стал поляк Збигнев Брудка.

На дистанции 1000 м россиянка Ангелина Голикова заняла четвёртое место, уступив в борьбе за бронзу японке Нао Кодайре 0,11 секунды. Победила с рекордом трека американка Бриттани Боу.

В женской командного гонке россиянки Наталья Воронина, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова заняли шестое место. Победили канадки.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Томашов, Польша
Мужчины. Масс-старт

1. Масахито Обаяси (Япония).
2. Руслан Захаров (Россия).
3. Збигнев Брудка (Польша).

Женщины. 1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.14,784.
2. Михо Такаги (Япония) – 1.15,385.
3. Нао Кодаира (Япония) – 1.15,709.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,822…
9. Елизавета Голубева (Россия) – 1.16,694…
11. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,043.

Женщины. Командная гонка

1. Канада – 3.00,280.
2. Япония – 3.01,520.
3. Нидерланды – 3.02,700…
5. Россия – 3.06,690.

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