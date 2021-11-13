Конькобежец Руслан Захаров завоевал серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше

Российский конькобежец Руслан Захаров стал серебряным призёром в масс-старте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша). Победу одержал японец Масахито Обаяси. Третьим стал поляк Збигнев Брудка.
На дистанции 1000 м россиянка Ангелина Голикова заняла четвёртое место, уступив в борьбе за бронзу японке Нао Кодайре 0,11 секунды. Победила с рекордом трека американка Бриттани Боу.
В женской командного гонке россиянки Наталья Воронина, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова заняли шестое место. Победили канадки.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Томашов, Польша
Мужчины. Масс-старт
1. Масахито Обаяси (Япония).
2. Руслан Захаров (Россия).
3. Збигнев Брудка (Польша).
Женщины. 1000 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.14,784.
2. Михо Такаги (Япония) – 1.15,385.
3. Нао Кодаира (Япония) – 1.15,709.
4. Ангелина Голикова (Россия) – 1.15,822…
9. Елизавета Голубева (Россия) – 1.16,694…
11. Дарья Качанова (Россия) – 1.17,043.
Женщины. Командная гонка
1. Канада – 3.00,280.
2. Япония – 3.01,520.
3. Нидерланды – 3.02,700…
5. Россия – 3.06,690.
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