Россияне завоевали три золотые медали во второй день ЧМ по самбо в Ташкенте

Сборная России завоевала шесть медалей во второй день чемпионата мира по самбо, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
В спортивном самбо золотые медали завоевали Никита Клецков (весовая категория до 71 кг) и Уали Куржев (до 79 кг), серебряным призёром стал Сергей Рябов (до 88 кг). В женских соревнованиях Анастасия Хомячкова взяла бронзу в весе до 72 кг.
Чемпионом мира в боевом самбо стал Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), серебряную награду завоевал Александр Нестеров (до 58 кг).
После двух дней чемпионата мира сборная России вышла на первое место в медальном зачёте. В активе российских самбистов 13 медалей (4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые). Второе место занимает сборная Казахстана (2-3-5), на третьей строчке располагается команда Узбекистана (2-3-2).
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