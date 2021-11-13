Гандболистки «Ростов-Дона» одолели «Подравку» в Лиге чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали пятую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче седьмого тура российский клуб с огромным трудом одолел хорватскую «Подравку» со счётом 23:22.

Самой результативной гандболисткой в составе ростовского клуба стала Юлия Манагарова, забившая 5 мячей, по 4 раза отличились Виктория Борщенко и Грас Заади. 3 мяча на счету Дуды Аморим, по 2 — Беатрис Эдвиж и Кристина Кожокарь.

«Ростов-Дон» набрал 10 очков в семи матчах и занимает второе место в группе А, уступая венгерскому «Ференцварошу». В восьмом туре, 20 ноября, «Ростов-Дон» примет «Подравку» на своей площадке.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А. Седьмой тур

«Подравка» (Хорватия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 22:23 (13:13).