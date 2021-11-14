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Сборные России одержали вторые победы на командном чемпионате Европы по шахматам

Сборные России одержали вторые победы на командном чемпионате Европы по шахматам
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В Словении состоялся второй тур командных чемпионатов Европы. В мужских соревнованиях сборная России обыграла у чехов со счётом 3:1. Победы одержали Владислав Артемьев и Андрей Есипенко, ничьи сделали Александр Грищук и Даниил Дубов.

Команда Азербайджана со счетом 3:1 победила сербов, с таким же результатом венгры обыграли первую команду Словении, вничью завершились матчи Израиль — Польша, Украина — Румыния и Армения — Норвегия.

По 4 матчевых очка набрали команды Азербайджана, Венгрии, России, Германии, Франции и Испании. В третьем туре россияне сыграют с испанцами.

Женская сборная России со счётом 4:0 победила команду Испании: свои партии выиграли Александра Горячкина, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.

Без потерь идут команды России, Азербайджана, Польши, Германии, Грузии, Армении и Украины. В третьем туре россиянки сыграют с немецкими шахматистками.

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