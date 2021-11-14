Мария Ласицкене ответила, как относилась к недоверию в свой адрес перед Олимпиадой

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, как относилась к мнениям людей, которые не верили в её победу на Олимпиаде.
«Не читала прессу, потому не знаю, кто и что писал, какие были мнения. Но понимаю, что творилось вокруг, доходили слухи. Бывало, что и в манеже кто-то скажет что-то на эту тему, не думая. Останавливала эти потоки речи и говорила, что мне неинтересно. У меня своя подготовка. Я верю в себя и своего тренера. Работаю и делаю всё возможное для того, чтобы выступить достойно. А зачем такое читать? Это потеря энергии, не хочу с этим сталкиваться. Понимаю, что мир далеко не розовый и пушистый, но я хочу, чтобы меня окружал преимущественно позитив. Потому всегда стараюсь быть на позитиве и верить в себя», — приводит слова Ласицкене сайт фонда «Гераклион».
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