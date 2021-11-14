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Российский экипаж выиграл первый этап Кубка Европы по бобслею в Норвегии

Российский экипаж выиграл первый этап Кубка Европы по бобслею в Норвегии
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Российский экипаж под управлением Алексея Стульнева одержал победу в соревнованиях четвёрок на первом этапе Кубка Европы по бобслею. Соревнования прошли в Лиллехаммере (Норвегия).

Стульнев вместе с разгоняющими Владиславом Жаровцевым, Дмитрием Захряпиным и Кириллом Антюхом по сумме двух заключительных заездов показал результат 1 минута 42,90 секунды. Серебро и бронзу завоевали экипажи из Швейцарии — четвёрки под управлением Михаэля Куонена (отставание 0,40 секунды) и Тимо Ронера (+0,44) соответственно.

Ранее в женских соревнованиях бобов-двоек россиянки Алёна Осипенко и Анна Парфёнова заняли третье место.

Следующий этап Кубка Европы по бобслею состоится в Альтенберге (Германия) с 26 по 27 ноября.

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