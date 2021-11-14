Мария Ласицкене: из спортпита и аптечных препаратов абсолютно ничего не применяю
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила, использует ли спортивное питание или аптечные препараты.
«Чистый спорт – это факт, и я только за него. Уважаю своё здоровье и уважаю соперника. Из спортпита и аптечных препаратов абсолютно ничего не применяю: это моё тело, моё мнение, и никого к тому призывать не буду. В моей подготовке этого нет. Восстанавливаюсь с помощью сна и натуральных продуктов.
Каждому спортсмену необходимо ответственно подходить к тому, какую таблетку он кладёт себе в рот. Несколько раз проверять, не стесняться спрашивать. Ведь только ты отвечаешь за то, что попадает в твой организм. Вот что нужно знать каждому спортсмену с малых лет», — приводит слова Ласицкене сайт фонда «Гераклион».
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