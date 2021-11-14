Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Ласицкене: из спортпита и аптечных препаратов абсолютно ничего не применяю

Мария Ласицкене: из спортпита и аптечных препаратов абсолютно ничего не применяю
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила, использует ли спортивное питание или аптечные препараты.

«Чистый спорт – это факт, и я только за него. Уважаю своё здоровье и уважаю соперника. Из спортпита и аптечных препаратов абсолютно ничего не применяю: это моё тело, моё мнение, и никого к тому призывать не буду. В моей подготовке этого нет. Восстанавливаюсь с помощью сна и натуральных продуктов.

Каждому спортсмену необходимо ответственно подходить к тому, какую таблетку он кладёт себе в рот. Несколько раз проверять, не стесняться спрашивать. Ведь только ты отвечаешь за то, что попадает в твой организм. Вот что нужно знать каждому спортсмену с малых лет», — приводит слова Ласицкене сайт фонда «Гераклион».

Ласицкене была на грани поражения. Но триумфально завершила сложнейший сезон Ласицкене была на грани поражения. Но триумфально завершила сложнейший сезон
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021