Российских конькобежцев дисквалифицировали на этапе Кубка мира в Польше

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Данила Семериков и Руслан Захаров были дисквалифицированы по итогам командной гонки на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком. Причиной такого судейского решения стала неправильная экипировка Семерикова. Он якобы неправильно надел специальную защиту ахилла.
Россияне показали четвёртый результат в этой дисциплине. Выиграла сборная Нидерландов (3 минуты 44,567 секунды), второй стала команда Канады (3.45,763), третьей — сборная Японии (3.45,817).
Интересно, что в 2019 году российских конькобежцев уже дисквалифицировали из-за проблем с экипировкой. Случилось это также на этапе Кубка мира, который проходил в том же Томашуве-Мазовецком. В том случае причиной стали ненадетые перчатки россиянина Артёма Арефьева.
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