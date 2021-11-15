Российских конькобежцев дисквалифицировали на этапе Кубка мира в Польше

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Данила Семериков и Руслан Захаров были дисквалифицированы по итогам командной гонки на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком. Причиной такого судейского решения стала неправильная экипировка Семерикова. Он якобы неправильно надел специальную защиту ахилла.



Россияне показали четвёртый результат в этой дисциплине. Выиграла сборная Нидерландов (3 минуты 44,567 секунды), второй стала команда Канады (3.45,763), третьей — сборная Японии (3.45,817).



Интересно, что в 2019 году российских конькобежцев уже дисквалифицировали из-за проблем с экипировкой. Случилось это также на этапе Кубка мира, который проходил в том же Томашуве-Мазовецком. В том случае причиной стали ненадетые перчатки россиянина Артёма Арефьева.