Украинский чемпион ОИ изменил свою позицию по «агрессии» со стороны России

Олимпийский чемпион 2018 года украинский фристайлист Александр Абраменко заявил, что Россия, по его мнению, проявляет агрессивные намерения в отношении Украины.

«Я, конечно, понимаю, что идёт агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит.

Ни одно перекрученное интервью не способно сломать мою веру в победу Украины», — рассказал Абраменко в интервью YouTube-каналу «Военное телевидение Украины».

Ранее Абраменко сомневался, что Россию можно считать агрессором.

«Россия – агрессор? Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это всё спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть ещё третья, четвёртая сторона, которые в этом заинтересованы», — говорил он.

