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Женская сборная России победила Германию на командном чемпионате Европы по шахматам

Женская сборная России победила Германию на командном чемпионате Европы по шахматам
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В Терме Чатеж (Словения) продолжаются открытый и женский командные чемпионаты Европы по шахматам. В третьем туре открытого турнира сборная России сыграла вничью с командой Испании. Свои партии вничью завершили Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко.

По 6 очков набрали команды Азербайджана и Венгрии. Россияне отстают на 1 очко.

Женская команда России обыграла Германию со счётом 3,5-0,5. Свои партии выиграли Александра Горячкина, Полина Шувалова и Алина Кашлинская, вничью сыграла Екатерина Лагно. Сборные России, Грузии и Армении идут без потерь.

В четвёртом туре мужская команда России сыграет с Польшей, женская — с Грузией. В открытом турнире принимают участие 39 команд, в женском — 31.

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