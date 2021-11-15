Олимпийская чемпионка Анастасия Татарева сообщила, что её обокрали в аэропорту

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020, российская гимнастка Анастасия Татарева сообщила, что её обокрали в аэропорту.
«Прямо в аэропорту увели рюкзак, в котором, кроме iPad, MacBook, кошелька с картами и всей наличкой, были ещё права и загранпаспорт. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно. Разумеется сразу обратились в полицию при аэропорте: вяленько составили протокол, продержали пару часов, но камеры не показали — нам очень было интересно узнать, когда конкретно было совершено действие. Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флэш-рояль.
Я близко к сердцу приняла данную ситуацию, не могу смириться и понять, что люди на такое способны и такие ситуации происходят каждый день. Как только я погружаюсь в ту минуту, когда обнаружили пропажу, мне становится не по себе. Я злюсь! И злюсь я, скорее даже, не на воров, а на себя! Почему я была так невнимательна в ту секунду… Отвлеклась на мгновение — и вот тебе на! Я начинаю прокручивать и думать: «а вот не надо было садиться на эту скамейку…», или «а я же хотела взять айпад из сумки за минуту до этого…», если бы да кабы» — написала Татарева в своём «инстаграме».
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