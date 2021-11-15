Президент ФТАР Агапитов решил оспорить в суде запрет участвовать в выборах президента IWF
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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов решил оспорить в суде запрет участвовать в выборах президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Ранее IWF официально уведомила ФТАР о соответствующем запрете.
«В отношении России такой подход абсолютно неприемлем. Сегодня ФТАР — лидер борьбы с допингом в мире. Мы оказываем содействие всем антидопинговым организациям и добились качественных результатов. Внутренние пробы страны показывают, насколько мы активны в этой работе, а претензий международного уровня к нашим атлетам нет. Тем не менее, видимо, за достойные позиции России в IWF нам придётся бороться», — приводит слова Агапитова пресс-служба организации.
Выборы состоятся в декабре 2021 года.
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