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Президент ФТАР Агапитов решил оспорить в суде запрет участвовать в выборах президента IWF

Президент ФТАР Агапитов решил оспорить в суде запрет участвовать в выборах президента IWF
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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов решил оспорить в суде запрет участвовать в выборах президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Ранее IWF официально уведомила ФТАР о соответствующем запрете.

«В отношении России такой подход абсолютно неприемлем. Сегодня ФТАР — лидер борьбы с допингом в мире. Мы оказываем содействие всем антидопинговым организациям и добились качественных результатов. Внутренние пробы страны показывают, насколько мы активны в этой работе, а претензий международного уровня к нашим атлетам нет. Тем не менее, видимо, за достойные позиции России в IWF нам придётся бороться», — приводит слова Агапитова пресс-служба организации.

Выборы состоятся в декабре 2021 года.

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