Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к ЧМ в Испании

Тренерский штаб сборной России по гандболу назвал состав, который будет участвовать в подготовке к чемпионату мира в Испании. Сборы начнутся в Новогорске 22 ноября. Позже команда вылетит на международный турнир в Норвегию, где сыграет с хозяевами, Нидерландами и Южной Кореей.
Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе – ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Альбина Мурзалиева («Звезда»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).
Правые полусредние: Валерия Маслова («Будучность», Черногория), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»).
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