Олимпийский чемпион обвинил правительство Австрии в дискриминации непривитых граждан

Трёхкратный олимпийский чемпион по двоеборью Феликс Готвальд (Австрия) написал письмо в адрес правительства своей страны, в котором выразил обеспокоенность дискриминацией непривитых граждан, а также заявил о том, что уходит с поста председателя федеральной спортивной комиссии.

«После девяти официальных месяцев работы в этой должности я вижу, что сейчас в нашей стране на карту может быть поставлено многое, но точно не здоровье и благополучие австрийцев и людей, живущих в Австрии.

Мне глубоко стыдно за нашу страну, и как австриец я зол, опечален и ошеломлён одновременно. Я потерял всякое доверие к политике, и при всём желании я больше не могу придумать ни одного аргумента, почему должен верить хоть одному её слогу.

Как здоровый человек, который ответственно принимает разумные и обоснованные меры по сдерживанию пандемии, я, как и миллионы других людей, теперь исключён из общественной, а значит, и спортивной жизни. Как спортсмен я всегда брал и должен был брать на себя ответственность. Ничего не изменилось и ничего не изменится — независимо от давления, любых правил и норм. Спорт и физические упражнения были и остаются важной частью решения проблемы.

Министр спорта, вы можете привести в движение рычаги, которые способствуют и не препятствуют занятиям физкультурой и массовым спортом в условиях, вероятно, величайшего кризиса здоровья нашего времени.

Я думал, что наша страна извлекла уроки из своей истории, но вижу, что дискриминация никогда не была такой жестокой и безжалостной.

Продолжать делать вид, что не замечаю событий, связанных с этой пандемией, для меня не вариант. Я также хотел бы сказать спасибо всем людям, которые по-своему вносят вклад в то, чтобы мы держались вместе, понимали друг друга и не позволяли обществу ещё больше раскалываться из-за такой политики, и чтобы мы преодолели этот кризис вместе.

Лично я буду продолжать делать всё, что в моих силах, для продвижения подлинной культуры физической активности в нашей стране, понимая, что такая культура должна создаваться настойчиво и быть независимой от политики», — написал спортсмен на своей странице в «Фейсбуке».