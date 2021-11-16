Шипов назвал главное преимущество Непомнящего в борьбе за шахматную корону с Карлсеном

Гроссмейстер, шахматный комментатор Сергей Шипов оценил шансы россиянина Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону с норвежским чемпионом Магнусом Карлсеном, которому уже трижды удавалось защищать свой титул.

Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«Шансы – 45 на 55. То есть, если в сотне параллельных вселенных провести этот матч, начиная с нынешних условий, то 45 матчей выиграет Ян, а 55 – Магнус. Наша с вами задача – оказаться в нужной вселенной (улыбается).

Главное преимущество Яна – огромная мотивация. Он выжмет из себя всё возможное и добавит ещё чуток невозможного. А вот Магнусу, как бы он ни старался, трудно будет выложиться на те самые 101%, потому что для него пятый матч на первенство мира будет уже вполне будничным и рутинным. Чувства и эмоции от пятой любовной связи не идут ни в какое сравнение с первой любовью.

Разумеется, Ян и его команда способны превзойти соперников в дебюте. Ждём откровений, ждём глубоких разработок. А что касается ошибок, то самое страшное для Яна – потеря самоконтроля в случае локальных неудач. Он должен после обидных партий (и это не только поражение, но и ничья при упущенном перевесе) сохранить себя, не треснуть психологически, что, увы, неоднократно бывало ранее», — сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Кряквиным.