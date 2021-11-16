Шипов ответил, будет ли формат борьбы Непомнящего с Карлсеном интересным для зрителей

Гроссмейстер, шахматный комментатор Сергей Шипов ответил, будет ли формат матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном интересным для зрителя.

Матч между Непомнящим и Карлсеном за звание чемпиона мира пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«Матч двоих в сверхмедленные шахматы – один из самых скучных форматов шахматного соревнования. А может быть, и самый скучный! Картина маслом: один игрок думает полчаса и делает короткий ход пешкой, потом другой думает ещё больше и опять же исполняет нечто вкрадчивое и непонятное простому смертному. И как можно такое сделать интересным для широких масс? Да никак!

Мы, комментаторы, после всех возможных шахматных расшифровок можем станцевать в прямом эфире и рассказать дюжину анекдотов, но всё равно смотреть сие будет сложно. А ещё в матче нет гарантии полноценного шахматного зрелища и борьбы. Перед экранами собираются десятки и сотни тысяч зрителей, а игроки вдруг исполняют известный ничейный теоретический вариант, который никто из комментаторов не сможет преподнести в качестве битвы народов, и уходят с площадки через час после начала партии. И занавес! Всем зрителям тоже останется лишь разочарование.

Так что на ТВ и в Интернете могут быть популярны только матчи в быстрые жанры шахмат, когда за один сеанс шахматисты играют много партий. Или же соревнования со многими парами участников, когда смертную скуку одной партии сможет компенсировать накал остальных», — сказал Шипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Кряквиным.