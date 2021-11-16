Магнус Карлсен назвал 3 основных аспекта подготовки к матчу с Яном Непомнящим

Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен рассказал о подготовке к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
«Матчи за звание чемпиона мира очень утомительны в психологическом плане. Я старался не думать о следующем матче до того, как семь месяцев назад определился победитель турнира претендентов. Постепенно я всё больше концентрируюсь на игре.
В подготовке к этому матчу есть три основных аспекта: чисто шахматная часть, физические тренировки и психологическая подготовка. К тому же нужна хорошая команда, которая будет с тобой по ходу матча.
Обычно у обоих игроков есть секунданты из числа сильных гроссмейстеров, которые в основном работают над дебютными приготовлениями. Ты хочешь как можно лучше подготовиться к любым возможным сюрпризам, которые способен преподнести соперник. При этом ты сам хочешь удивить его. После начальных партий начинается критическая работа по адаптации твоих наработок в игре», — цитирует Карлсена Gulf News.
Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
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