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Гимнастка Мельникова — о новом имидже: кайфую от цвета волос каждый день

Гимнастка Мельникова — о новом имидже: кайфую от цвета волос каждый день
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова призналась, что очень довольна изменениями в своём имидже.

«Кайфую от цвета волос каждый день. Глаза выразительнее сразу стали», — написала Мельникова в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Ангелины Мельниковой

Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония), 21-летняя Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

На постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина завоевала золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

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