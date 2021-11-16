Гимнастка Мельникова — о новом имидже: кайфую от цвета волос каждый день
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова призналась, что очень довольна изменениями в своём имидже.
«Кайфую от цвета волос каждый день. Глаза выразительнее сразу стали», — написала Мельникова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Ангелины Мельниковой
Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония), 21-летняя Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
На постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина завоевала золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
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