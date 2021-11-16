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Итальянская команда «Конельяно» одержала 73 победы подряд. Это повтор мирового рекорда

Итальянская команда «Конельяно» одержала 73 победы подряд. Это повтор мирового рекорда
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Женская итальянская команда «Конельяно» одержала 73 победы подряд и повторила мировой рекорд по продолжительности победной серии. Он принадлежит турецкому клубу «Вакыфбанк», который не проигрывал с 2012 по 2014 год.

Последнее поражение команда из Конельяно потерпела в декабре 2019 года в матче с «Перуджей». После этого команда выиграла чемпионат Италии, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

21 ноября «Конельяно» может установить мировой рекорд, если обыграет «Трентино» в матче чемпионата Италии. Вероятность этого достаточно высока, учитывая, что «Трентино» на данный момент занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. «Конельяно» с восемью победами единолично лидирует в лиге.

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