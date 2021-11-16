Муж погибшей кенийской бегуньи не признал себя виновным в убийстве и хочет выйти под залог

Ибрагим Ротич, муж погибшей кенийской бегуньи Агнес Джебет Тироп, сегодня, 16 ноября предстал перед судом. Именно его обвиняют в убийстве Тироп.

41-летний Ротич отказался признавать вину, а его адвокат Хоселин Митей заявил о намерении освободить клиента под залог. Слушание об освобождении под залог назначено на 1 декабря. Ранее Ротич прошёл проверку психического здоровья, результаты которого не разглашаются.

Напомним, 14 октября 2021 года 25-летняя Тироп была найдена мёртвой у себя дома в Итене (Кения). На теле спортсменки были обнаружены ножевые ранения. Через день полиция арестовала главного подозреваемого по делу – её мужа Ротича, который пытался бежать из страны.

Кенийская спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио (Япония) Тироп заняла четвёртое место в финальном забеге на 5000 метров, уступив третьему месту менее 1 секунды (14:39.62).