Муж погибшей кенийской бегуньи не признал себя виновным в убийстве и хочет выйти под залог

Ибрагим Ротич, муж погибшей кенийской бегуньи Агнес Джебет Тироп, сегодня, 16 ноября предстал перед судом. Именно его обвиняют в убийстве Тироп.
41-летний Ротич отказался признавать вину, а его адвокат Хоселин Митей заявил о намерении освободить клиента под залог. Слушание об освобождении под залог назначено на 1 декабря. Ранее Ротич прошёл проверку психического здоровья, результаты которого не разглашаются.
Напомним, 14 октября 2021 года 25-летняя Тироп была найдена мёртвой у себя дома в Итене (Кения). На теле спортсменки были обнаружены ножевые ранения. Через день полиция арестовала главного подозреваемого по делу – её мужа Ротича, который пытался бежать из страны.
Кенийская спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио (Япония) Тироп заняла четвёртое место в финальном забеге на 5000 метров, уступив третьему месту менее 1 секунды (14:39.62).
- 16 ноября 2021
-
17:23
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
12:15
-
10:52
-
09:29
-
09:12
- 15 ноября 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:08
-
21:56
-
20:51
-
20:08
-
19:41
-
18:52
-
16:28
-
15:05
-
14:37
-
14:20
-
12:28
-
12:02
-
11:58
-
11:07
-
11:02
-
09:42
-
07:43
-
07:28
-
00:43
- 14 ноября 2021
-
23:12
-
14:46
-
14:22
-
13:46
-
11:04
-
00:47