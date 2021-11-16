Министр спорта Украины: работаем над тем, чтобы через 10 лет провести зимнюю Олимпиаду

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился медальными планами на зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«К сожалению, за 30 лет у нас не было подготовлено достаточных условий для спортсменов. Но сейчас президент уделяет большое внимание спорту – например, возведён большой биатлонный комплекс в Буковеле. Мы работаем над тем, чтобы через 10 лет проводить на Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх.

Государство и министерство точно на 100% сделали всё, чтобы наши спортсмены достойно представляли Украину в Китае. Мы обеспечили все тренировочные сборы, закупили оборудование, то есть всё сделали полностью для наших спортсменов. Каждая федерация нам сообщила, сколько ей нужно средств для подготовки – мы столько и выделили. Если необходимы дополнительные, находим их для каждого спортсмена. Если на Олимпиаде где-то кто-то проиграет, то это будет уже вопрос профессиональной подготовки – будь то тренер или спортсмен.

Я во всех верю. Конечно, и в биатлоне, и во фристайле у нас есть шансы. На сегодняшний день у Украины более 30 олимпийских лицензий, и мы надеемся получить их ещё больше. Ещё больше, чем на предыдущей Олимпиаде. Что касается медальных планов, то я и на летнюю Олимпиаду не давал прогнозов, и сейчас не буду», — приводит слова Гутцайта «Главком».