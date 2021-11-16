«Была жесть». Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о перенесённой операции

Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнасток Ангелина Мельникова сообщила, что успешно перенесла операцию на глаза. Спортсменка страдала близорукостью, ее показатели зрения были «-2,75».

«Сейчас перед вами суперсчастливый человек! Не обращайте внимание на то, что я так плохо выгляжу, у меня прошло четыре часа после операции. Я вдали вижу просто идеально! И вблизи, слава Богу.

Я живая, но очень сильно болят глаза, чувство инородного тела внутри. Во время самой операции было практически не больно, но немного неприятно. А вот после неё была жесть. У меня очень болели и слезились глаза, но я поспала и теперь жива», — сказала Мельникова в своём «инстаграме».

Помимо золота в командном многоборье на Играх в Токио (Япония), 21-летняя Мельникова завоевала две бронзовые медали: в личном многоборье и в вольных упражнениях. А на постолимпийском чемпионате мира в Китакюсю (Япония) Ангелина взяла золото в личном многоборье, а также серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.