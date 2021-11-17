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Симона Байлз появилась на InStyle Awards 2021 в шикарном платье с разрезами на бёдрах

Симона Байлз появилась на InStyle Awards 2021 в шикарном платье с разрезами на бёдрах
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз появилась на церемонии вручения награды InStyle Awards 2021 в шикарном чёрном платье с разрезами на бёдрах и на мятно-зелёных шпильках.

Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Байлз.

Байлз получила была удостоена награды за защиту психологического здоровья. Напомним, 24-летняя Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке, спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады
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