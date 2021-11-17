Источник: конгрессу World Athletics порекомендуют продлить отстранение ВФЛА

Руководитель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики Руне Андерсен порекомендует конгрессу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлить отстранение ВФЛА. Об этом сообщает издание Inside the games.

Конгресс World Ahletics состоится 17–18 ноября.

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА временно лишили членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил. Российские спортсмены выступают на чемпионатах мира и Олимпиадах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось о хорошем прогрессе в восстановлении Всероссийской федерации лёгкой атлетики. В отчёте Рабочая группа подтвердила, что ВФЛА добилась хорошего прогресса в выполнении намеченных задач и ключевых показателей эффективности, определённых в Стратегическом плане восстановления. Также было отмечено, что оплата затрат World Athletics происходит своевременно. Рабочая группа надеется, что ВФЛА продолжит движение в том же направлении, чтобы выполнить оставшиеся задачи, необходимые для восстановления членства в международной федерации.