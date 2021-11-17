Женская сборная России победила Италию на командном чемпионате Европы по шахматам
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В Терме Чатеж (Словения) продолжаются открытый и женский командные чемпионаты Европы по шахматам. В пятом туре открытого турнира сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана. Вничью свои партии завершили Александр Грищук, Андрей Есипенко, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко.
Сборные России, Азербайджана, Украины, Венгрии, Армении и Нидерландов набрали по 8 очков.
Женская команда России обыграла Италию со счётом 2,5-1,5. Свои партии выиграли Екатерина Лагно и Полина Шувалова, вничью сыграла Алина Кашлинская. Поражение потерпела Валентина Гунина. Сборная России сохранила единоличное лидерство, набрав 10 очков. На 2 балла отстают команды Грузии и Греции.
В открытом турнире принимают участие 39 команд, в женском — 31.
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