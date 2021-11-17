Кристина Тимановская рассказала, как изменилась её жизнь после скандала на Олимпиаде-2020

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как изменилась её жизнь после скандала на Олимпийских играх в Токио.

«Последние четыре месяца мой «инстаграм» захватила история, которая произошла со мной на Олимпиаде, вы совсем потеряли меня. Есть такое? После этой ужасной ситуации я неделю приходила в себя. Самые тяжёлые были первые дни, когда я не могла ни есть, ни спать. Буквально недавно начала возвращаться в свою прежнюю рутину.



Что же происходит в моей не личной жизни?



1. Я переехала в новую страну. Совершенно неожиданно для меня, без вещей, без знания языка, без заранее подготовленной почвы.



2. Сменила тренера и теперь я работаю с польским тренером в новой группе, где все ребята очень тепло меня приняли. Эти два месяца, которые я тренируюсь в новой группе, прошли для меня очень легко и весело. Я кайфую от тренировок и принимаю это как огромный шанс показать свои лучшие результаты.



3. Я вернулась к учёбе в международной школе фитнеса. Повышаю квалификацию, чтобы ещё больше работать с теми людьми, у которых есть нарушения пищевого поведения и желание сделать своё тело подтянутым.



4. Начала изучать новый язык, а именно польский. Интенсивно!



А ещё совсем скоро мне исполнится 25 лет, и я безумно счастлива, что я проведу этот день в компании замечательных людей, которые появились в моей жизни буквально не так давно, но стали такими близкими», — в частности, написала Тимановская в своём «инстаграме».

Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.