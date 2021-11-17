Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте организации.

Недавно конгресс World Athletics на заседании получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению. Конгресс World Athletics согласился с рекомендациями совета.

Напомним, в сентябре 2020 года совет World Athletics продлил для ВФЛА срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года. Совет World Athletics в марте вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях. Последний раз вопрос восстановления членства ВФЛА в World Athletics поднимался в конце июля.