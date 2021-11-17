Двукратный призёр Олимпиад в беге Бартенев скончался на 89-м году жизни

Заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр в беге Леонид Бартенев скончался в возрасте 88 лет.

«Леонид Владимирович всю свою жизнь посвятил лёгкой атлетике. Он сам был блестящим спортсменом, а позже стал не менее блестящим тренером. В своей спортивной карьере он дважды становился бронзовым призёром Олимпийских игр в эстафете 4х100 метров 1956 года и 1960 года, а также дважды поднимался на третью ступень пьедестала на чемпионатах Европы.

После завершения спортивной карьеры Леонид Бартенев перешёл на тренерскую деятельность. Он воспитал огромное количество мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. Среди его учеников были чемпионы и призёры Олимпийских игр и чемпионатов Европы — Ирина Назарова, Галина Бухарина, Людмила Сторожкова и Надежда Ильина», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВФЛА.