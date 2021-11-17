Ирина Привалова эмоционально высказалась о решении продлить отстранение ВФЛА

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) олимпийская чемпионка Ирина Привалова прокомментировала решение World Athletics продлить отстранение ВФЛА.

«Дорогие друзья, лёгкая атлетика – это моя жизнь! В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты – стать олимпийской чемпионкой. Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моём сердце. Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия. Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской лёгкой атлетике. С тех пор отстранение организации продлевалось более 15 раз.