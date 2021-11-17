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МОК опубликовал новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте

МОК опубликовал новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте
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Международный олимпийский комитет (МОК) презентовал новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий.

По новым рекомендациям МОК, «ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий». При этом в комитете завили, что не в состоянии выпустить правила, определяющие критерии допуска для каждого вида спорта. Организация оставила это на усмотрение федераций.

Отмечается, что внедрение новых критериев должно осуществляться в рамках «комплексного подхода, основанного на уважении международных прав человека, убедительных доказательствах и консультациях со спортсменами». При этом следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью и благополучию спортсменов.

МОК разрабатывал данный документ, состоящий из 10 пунктов, в течение двух лет, опираясь на консультации с более чем 250 спортсменами и заинтересованными сторонами. Документ заменит руководящие принципы, выпущенные в 2015 году, и будет действовать после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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