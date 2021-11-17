МОК выступил за отмену требований к трансгендерным женщинам снижать уровень тестостерона

От трансгендерных женщин больше не будут требовать снижать уровень тестостерона для участия в соревнованиях, согласно новой концепции Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее спортсменкам-трансгендерам было разрешено участвовать в турнирах, если их уровень тестостерона находился ниже определённого предела за 12 месяцев до старта.
«Вам вообще не нужно использовать тестостерон, чтобы решать, кто может соревноваться, а кто нет. Но это руководство, а не абсолютное правило. Мы не можем утверждать, что рамки совсем не нужны в каждом отдельном виде спорта, к примеру, в лёгкой атлетике. Каждому виду спорта нужно разработать собственные, подходящие только для них правила, с помощью которых они смогут контролировать преимущества между спортсменками», — приводит слова медицинского директора МОК Ричарда Баджета The Guardian.
- 17 ноября 2021
-
23:12
-
22:52
-
19:17
-
18:50
-
17:53
-
17:48
-
17:35
-
15:53
-
15:44
-
11:16
-
09:39
-
09:16
-
01:02
- 16 ноября 2021
-
21:54
-
20:52
-
17:23
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
12:15
-
10:52
-
09:29
-
09:12
- 15 ноября 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:08
-
21:56
-
20:51
-
20:08
-
19:41
-
18:52
-
16:28
-
15:05
-
14:37
-
14:20