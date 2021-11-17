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МОК выступил за отмену требований к трансгендерным женщинам снижать уровень тестостерона

МОК выступил за отмену требований к трансгендерным женщинам снижать уровень тестостерона
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От трансгендерных женщин больше не будут требовать снижать уровень тестостерона для участия в соревнованиях, согласно новой концепции Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее спортсменкам-трансгендерам было разрешено участвовать в турнирах, если их уровень тестостерона находился ниже определённого предела за 12 месяцев до старта.

«Вам вообще не нужно использовать тестостерон, чтобы решать, кто может соревноваться, а кто нет. Но это руководство, а не абсолютное правило. Мы не можем утверждать, что рамки совсем не нужны в каждом отдельном виде спорта, к примеру, в лёгкой атлетике. Каждому виду спорта нужно разработать собственные, подходящие только для них правила, с помощью которых они смогут контролировать преимущества между спортсменками», — приводит слова медицинского директора МОК Ричарда Баджета The Guardian.

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