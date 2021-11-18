Актёры Константин Хабенский и Иван Янковский обратились к Яну Непомнящему. Видео

Актёры Константин Хабенский и Иван Янковский, сыгравшие соответственно Виктора Корчного и Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира», обратились к Яну Непомнящему в преддверии его матча с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.
«Недавно мы снялись в художественном фильме Алексея Сидорова «Чемпион мира». Это история про поединок Карпова и Корчного, где Иван, игравший Карпова, оказался чемпионом мира», — сказал Хабенский на видео, опубликованном в «твиттере» Российской шахматной федерации.
«В связи с этим хотели бы пожелать Яну Непомнящему победы на предстоящем чемпионате мира в борьбе с Магнусом Карлсеном. Желаем Яну победы и ждём в театр», — заявил Янковский.
«Возвращайтесь, ждём всегда, удачи», — добавил Хабенский.
Видео доступно на «Чемпионате»
Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
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