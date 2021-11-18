Тимановская — о скандале на ОИ: не могла спать и есть. Не понимала, где я и что происходит

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпийских играх в Токио, рассказала о стрессе, который испытывала в тот период.

«Три месяца месяца назад я испытала сильнейший стресс и, честно говоря, тогда мне казалось, что я с этим не справлюсь, и у меня опускались руки. Но благодаря поддержке близких и вашей поддержке я смогла преодолеть весь этот ужас. Примерно первые 5 суток после публикации моих «сториз» были самыми тяжёлыми: я не могла спать, не могла есть. У меня не было весов, но я уверена, что на тот момент я потеряла пару кг. Порой из-за нехватки сна я не понимала, где я и что происходит, но старалась взять себя в руки — от каждого решения зависела моя будущая жизнь. В общем, я была измотана и вот как себе помогала:



— я помню как меня заставляли поесть токийские полицейские после того, как узнали, что я уже сутки не ела ничего. И хоть мне кусок в горло не лез, я не отказалась. Испытывая стресс, организм и так ослаблен, нужно стараться есть, чтобы были силы.



— на пару дней я выпадала из соцсетей и старалась меньше обращать внимание на хейт в «Инстаграме». Когда ты сталкиваешься с хейтом впервые — это сложно и дико. Но люди делают это! Они приходят и ведут себя агрессивно, потом идут дальше и снова желают кому-нибудь гореть в аду, но я также понимаю, что эти высказывания, скорее, о них, чем обо мне.

— чтобы побыстрее забыть всю эту ситуацию, я вернулась к учёбе и переключилась на повседневные дела. Этот скандал и то, что произошло в Токио, всё это забирало у меня силы и энергию, поэтому я начала искать то, что мне эти силы, наоборот, возвращает, чтобы жить дальше», — в частности, написала Тимановская в своём «инстаграме».

На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.