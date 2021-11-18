Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Матыцин поддержал Непомнящего перед матчем за мировую шахматную корону

Матыцин поддержал Непомнящего перед матчем за мировую шахматную корону
Комментарии

Президент Федерации спорта России Олег Матыцин обратился к Яну Непомнящему в преддверии его матча с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

«От себя лично, от всей спортивной российской команды хочу пожелать Яну удачи, сил, терпения, творчества. Мы — вместе, поэтому верим в твою победу. Вперёд!» — передаёт слова Матыцина пресс-служба Федерации шахмат России.

Матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. В 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, после победы над индусом Вишванатаном Анандом.

Новость по теме
Актёры Константин Хабенский и Иван Янковский обратились к Яну Непомнящему. Видео
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021