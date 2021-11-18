Матыцин поддержал Непомнящего перед матчем за мировую шахматную корону

Президент Федерации спорта России Олег Матыцин обратился к Яну Непомнящему в преддверии его матча с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.



«От себя лично, от всей спортивной российской команды хочу пожелать Яну удачи, сил, терпения, творчества. Мы — вместе, поэтому верим в твою победу. Вперёд!» — передаёт слова Матыцина пресс-служба Федерации шахмат России.

Матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. В 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.



Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, после победы над индусом Вишванатаном Анандом.