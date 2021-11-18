Отец Карлсена будет поддерживать сына в Дубае, несмотря на недавнее падение с крыши

Хенрик Карлсен, отец чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, получил перелом ноги в результате падения с крыши, однако готов отправиться в Дубай, где с 24 ноября по 16 декабря пройдёт матч за мировую шахматную корону.

«Два дня я провёл в больнице, и мне поставили шину. Да, я едва хожу, но вряд ли это помешает мне отправиться в Дубай. Это входит в мои планы», — цитирует Хенрика NRK.

Напомним, соперником Карлсена в матче за мировую шахматную корону станет представитель России Ян Непомнящий. В 2016 году другой россиянин Сергей Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер удерживает это звание с 2013 года, с момента победы над индусом Вишванатаном Анандом.