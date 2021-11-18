Глава ФИДЕ дал прогноз на матч Магнус Карлсен — Ян Непомнящий
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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.
«Мне кажется, будет больше двух результативных партий и тай-брейк. Для зрителей это хорошо, хотя для самих шахматистов – невероятное, громадное напряжение. Я понимаю, что российским болельщикам, может быть, и не хочется, чтобы дело дошло до тай-брейка – они желают Яну Непомнящему победы в основное время. Но думаю, что силы примерно равны (это не моя оценка, а многих экспертов), и матч вполне может дойти до тай-брейка», — приводит слова Дворковича «Газета.ru».
Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
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