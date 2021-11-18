Мишустин освободил Машкову от должности замминистра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Машкову от должности статс-секретаря — замминистра спорта из-за нарушения должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.



«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.



32-летняя Машкова заняла свою должность в марте 2020 года. В 2017-2020 годах была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА.