Мишустин освободил Машкову от должности замминистра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Машкову от должности статс-секретаря — замминистра спорта из-за нарушения должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.
32-летняя Машкова заняла свою должность в марте 2020 года. В 2017-2020 годах была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА.
- 18 ноября 2021
-
16:28
-
14:23
-
13:58
-
12:11
-
11:55
-
11:11
-
10:24
-
08:42
- 17 ноября 2021
-
23:12
-
22:52
-
19:17
-
18:50
-
17:53
-
17:48
-
17:35
-
15:53
-
15:44
-
11:16
-
09:39
-
09:16
-
01:02
- 16 ноября 2021
-
21:54
-
20:52
-
17:23
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
12:15
-
10:52
-
09:29
-
09:12
- 15 ноября 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:08
-
21:56