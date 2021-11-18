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Симона Байлз показала кадры в эффектном платье с фотосессии для глянцевого журнала

Симона Байлз показала кадры в эффектном платье с фотосессии для глянцевого журнала
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз опубликовала свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала, она надела эффектное платье.

Напомним, 24-летняя Байлз оказалась в центре внимания СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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