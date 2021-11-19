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Мужская сборная России вышла в лидеры командного чемпионата Европы по шахматам

Мужская сборная России вышла в лидеры командного чемпионата Европы по шахматам
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В Терме Чатеж (Словения) продолжаются открытый и женский командные чемпионаты Европы по шахматам. В шестом туре открытого турнира сборная России обыграла команду Венгрии со счётом 2,5:1,5. Победу одержал Даниил Дубов, вничью сыграли Александр Грищук, Владислав Артемьев и Андрей Есипенко.

Россияне стали единоличными лидерами турнира, набрав 10 очков. На 1 балл меньше у команд Азербайджана, Украины, Испании, Армении и Нидерландов. В седьмом туре Россия сыграет с Украиной.

Женская сборная России разгромила команду Греции со счётом 3,5:0,5. Победы одержали Александра Горячкина, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Екатерина Лагно завершила свою партию вничью. Сборная России лидирует с 12 очками. На 2 балла отстаёт команда Грузии. Следующим соперником России будет сборная Азербайджана.

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