Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил гонорары участников матча Карлсен — Непомнящий

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, сколько заработают участники матча на первенство мира, действующий чемпион Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий.

«Призовой фонд турнира составит € 2 млн. Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских матчах этого века. Победитель получит 60%, проигравший – 40%; если дело дойдет до тай-брейка, то призовой фонд делится 55 на 45.

По уровню призового фонда и по финансовому обеспечению это один из самых серьёзных матчей за все последние годы. После поединков с участием Гарри Каспарова таких финансовых условий, пожалуй, не было», — цитирует Дворковича «Газета.ру».

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.