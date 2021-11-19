Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил гонорары участников матча Карлсен — Непомнящий
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, сколько заработают участники матча на первенство мира, действующий чемпион Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий.
«Призовой фонд турнира составит € 2 млн. Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских матчах этого века. Победитель получит 60%, проигравший – 40%; если дело дойдет до тай-брейка, то призовой фонд делится 55 на 45.
По уровню призового фонда и по финансовому обеспечению это один из самых серьёзных матчей за все последние годы. После поединков с участием Гарри Каспарова таких финансовых условий, пожалуй, не было», — цитирует Дворковича «Газета.ру».
Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.
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