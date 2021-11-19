Российский призёр ОИ по скелетону объяснил, почему не хейтит футболистов за их зарплаты

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года по скелетону, россиянин Никита Трегубов ответил на вопрос, почему он не хейтит футболистов за высокие зарплаты.

«А за что их хейтить? Не они же себе зарплату назначают (смеётся). И не я тоже. На самом деле не так много футболистов получают большие деньги. Мы же видим только нашу Премьер-лигу, но есть и другие. Там нет таких зарплат, а играет много людей», — приводит слова Трегубова Sport24.

Напомним, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.

