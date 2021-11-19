Мишустин уволил Машкову с должности замминистра спорта за прогул

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Машкову от должности статс-секретаря — замминистра спорта из-за прогула.

Ранее сообщалось, что Машкова лишилась должности в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ». Грубым нарушением считается прогул, то есть отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение дня.

32-летняя Машкова заняла свою должность в марте 2020 года. В 2017-2020 годах была старшим преподавателем кафедры спортивного права Института современного прикладного права, начальником Управления международного сотрудничества, заведующей Научно-экспертного центра спортивного права МГЮА.