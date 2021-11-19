Владимир Путин приглашён на открытие Олимпийских игр в Пекине

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на официальную церемонию открытия Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнёрами объявление о такой поездке», — цитирует Пескова «РИА Новости Спорт».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что страна может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022. Решение американского правительства может стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека.
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