В Кремле отреагировали на возможный бойкот Олимпиады со стороны США

Кремль негативно относится к возможному дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине со стороны США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какое отношение к возможному бойкоту? Негативное», — передаёт слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что страна может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде — 2022. Решение американского правительства может стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.