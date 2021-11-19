Россиянин Третьяков стал победителем первого этапа Кубка мира по скелетону
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Российский скелетонисты Александр Третьяков первенствовал на первом этапе Кубка мира сезона-2021/2022, который прошёл в Инсбруке (Австрия).
Показав результат 1 минута 45,07 секунд, он опередил латвийца Дукурса Мартинса и немца Кристофера Гротера, которые стали вторым и третьим соответственно.
Ещё один представитель России, Владислав Семёнов стал пятым, Никита Трегубов показал 10-е время.
Скелетон. Кубок мира. 1-й этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,07.
2. Дукурс Мартинс (Латвия) +0,07
3. Кристофер Гротер (Германия) +0,16…
5. Владислав Семёнов (Россия) +0.39…
10. Никита Трегубов (Россия) +0,65.
Второй этап Кубка мира также состоится в Инсбруке. Соревнования пройдут 26 ноября.
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